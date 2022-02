Coppa Italia/ Atalanta-Fiorentina 2-3: La viola all’ultimo passa il turno!

Questa sera alle ore 18:00,va in scena il match Atalanta-Fiorentina, valido per i quarti di finale di Coppa Italia; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 7′, De Roon stende in area di rigore Nico Gonzalez; su Check VAR l’arbitro assegna calcio di rigore ed ammonisce l’olandese. Dal dischetto Piatek non sbaglia. Al minuto 10′, Saponara coglie un rimbalzo in area e calcia, reattivo Musso a deviare in angolo. Al 27esimo, ancora viola pericolosi con la botta di Nico Gonzalez, deviata con uno splendido tuffo da Musso. Dal corner successivo Martinez Quarta stacca di testa, blocca ancora il portiere della Dea. Al 30esimo, Freuler serve Zappacosta che si coordina e calcia una botta incredibile che dopo aver colpito il palo si insacca in rete. Al 45+1esimo, Boga viene servito in area piccola e calcia incredibilmente sul palo. Al 54esimo, Piatek stacca di testa in area, mal a sfera termina di poco alta. Al 56esimo, Boga parte in velocità e dopo essere entrato in area calcia sulla destra spiazzando terracciano. Al 66esimo, Sottil controlla al limite dell’area e calcia, sfera di poco a lato. Al 70esimo, Koopmeiners stende Maleh in area di rigore, è penalty; dal dischetto Piatek si fa ribattere il rigore, ma la sfera gli torna ed insacca in rete. Al 78esimo, Zappacosta aggancia al limite dell’area di rigore e calcia, sfera che si stampa sulla traversa. Al 79esimo, Martinez Quarta stende Muriel che era scappato alla sua marcatur, prendendo il secondo giallo. Al 92esimo, Djimsiti stacca di testa da ottima posizione, sfera che termina incredibilmente a lato. Al 94esimo, Milenkovic si trova palla in area dopo una carambola e insacca facendo esplodere i tifosi della viola. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match!

Dopo una partita combattutissima, alla fine la Fiorentina con grande cuore la porta a casa. Partita giocata a viso aperto e molto bene da entrambe le squadre che hanno dato spettacolo. Migliori in campo Zappacosta per l’Atalanta e Piatek per la Fiorentina.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino ( 37′ Koopmeiners ), Djimsiti, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi ( 74′ Muriel ), Pasalic ( 74′ Pessina ); Boga. All.: Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli ( 60′ Bonaventura ), Torreira, Maleh ( 81′ Milenkovic ); Saponara ( 74′ Ikoné ), Piatek, Gonzalez ( 60′ Sottil ). All.: Italiano.

Ammonizioni: 8′ De Roon (A), 32′ Pasalic (A), 38’Igor (F), 45+1′ Martinez Quarta (F)

Marcatori: 9′, 71′ Piatek (F), 30′ Zappacosta (A), 56′ Boga (A), 94′ Milenkovic (F)

Espulsioni: 79′ Martinez Quarta (F)