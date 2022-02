Con o senza il comandante Koulibaly: “balla” quasi un punto a partita!

Oggi il comandante Koulibaly sarà nuovamente a disposizione di mister Spalletti. Spetterà poi al tecnico di Certaldo decidere se sarà lui al fianco di Rrahmani sabato nel big match contro l’Inter, anche se sembra difficile pensare che l’allenatore azzurro vi rinunci. La Gazzetta dello Sport ha analizzato, dal punto di vista “numerico”, quando significhi il centrale senegalese nell’ economia del Napoli:

“Nel periodo con il Napoli ha saltato nove gare di campionato, una di Europa League e una di Coppa Italia. Attorno al Comandante Luciano Spalletti ha edificato la difesa più forte della A. Prima della sosta di novembre della Serie A il Napoli aveva incassato appena 4 reti; tra i cinque maggiori campionati europei, un primato condiviso con il Chelsea. Nelle 14 partite di campionato con il 30enne senegalese il Napoli ha vinto undici volte con una media punti di 2,5 e di 0,6 per i gol subiti. Nelle 10 giornate senza Koulibaly (out anche col Verona, per squalifica) sono arrivati cinque successi con una media punti di 1,7 e di 0,8 per le reti al passivo. Dopo alcuni disagi iniziali la difesa azzurra si è rinsaldata anche senza il suo leader. Appena un gol subito nelle ultime quattro giornate.”