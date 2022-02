Ceferin: “Il Mondiale ogni due anni è assurdo e distruggerebbe il calcio”

Il Corriere dello Sport propone un’intervista che Aleksander Čeferin, presidente Uefa, ha rilasciato nei giorni scorsi a Le Journal du Dimanche. Tra le altre cose ha parlato dell’ ipotesi Mondiali ogni due anni:

“La Coppa del Mondo ogni due anni è una completa assurdità, un progetto populista che distruggerebbe il calcio. Va contro tutti i principi del nostro sport, i Giochi Olimpici… Non è solo un male per l’Europa. È incredibile che un’organizzazione calcistica possa proporre ai giocatori, che sono già sovraccarichi, un torneo di un mese ogni estate. E potete immaginare come questo influenzerebbe il calcio femminile? Non sono sicuro che capiscano, ma sono sicuro che sentano il rifiuto dei tifosi, delle autorità, dei governi, dell’Unione Europea…”