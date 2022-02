Cappella, giornalista: “Politano fuori? L’alternativa può diventare Elmas”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabrizio Cappella, giornalista, ecco le sue parole: “C’è entusiasmo attorno al Napoli ma vedere lo stadio con così poca gente è uno scenario abbastanza deprimente, nonostante poi comunque i risultati dessero ragione a Spalletti. Sicuramente ora c’è un quadro più chiaro della situazione che consente un moderato ottimismo in casa Napoli. Curioso il gioco dello scaricarsi il peso della favorita da una parte all’altra tra Napoli e Inter. Difficilmente Spalletti rinuncerà a Koulibaly, un po’ più facile forse ora rinunciare ad Anguissa visto il rendimento di Lobotka e Fabian Ruiz. Politano fuori? Non è una bestemmia, non ha la corsa a 2 come Lozano quindi l’alternativa può diventare Elmas. Politano a tratti è irresistibile e può essere una chiave, peraltro non sottovaluterei l’assenza di Bastoni nell’Inter“.