AMICHEVOLE FEMMINILE – Sei gol a Brescia del Sassuolo di Piovani

Oggi si è giocato il test amichevole a Brescia, per il Sassuolo, occasione per testare la condizione fisica delle neroverdi. La squadra dell’ex del match Piovani, ha vinto con il punteggio di 1-6. In gol: Iriguchi, Ferrato, Hjohlman, Philtjens, Bugeja e Cambiaghi. Per le padroni di casa invece è autorete di Barcella.

Brescia – Sassuolo 1-6

Marcatrici: 6’ p.t. Iriguchi (S), 10’ p.t. Ferrato (S), 15’ p.t. Hjohlman (B); 8’ s.t. Philtjens (S), 17’s.t. Barcella autorete (B), 25’ s.t. Bugeja (S), 42’ s.t. Cambiaghi (S)

Brescia Primo Tempo: Lonni, Viscardi, Brayda, Merli Cristina, Porcarelli, Galbiati, Perin, Asta, Hjohlman, Farina, Magri.

Brescia Secondo Tempo: Lonni, Tengattini, Galbiati, Barcella, Asta, Brayda, Ghisi, Bianchi, Porcarelli, Farina, Pasquali Allenatore: Garavaglia

Sassuolo Primo Tempo: Lauria, Santoro, Philtjens, Orsi, Dongus, Parisi, Brignoli, Benoit, Iriguchi, Ferrato, Cambiaghi.

Sassuolo Secondo Tempo: Lauria, Orsi, Dongus, Parisi, Philtjens, Santoro, Bugeja, Brignoli, Ferrato, Benoit, Iriguchi Allenatore: Piovani

Arbitro: SIg. Esposito di Napoli

Fonte: sassuolcalcio.it