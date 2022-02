Amadeus: “L’Inter non deve permettere a nessuno di superarla”

Amadeus, conduttore tv e tifosissimo dell’Inter, ha parlato a Radio Sportiva. “Nella corsa scudetto avrei escluso la Juve prima dell’arrivo di Vlahovic. Adesso non solo perché c’è Vlahovic ma anche da un punto di vista psicologico per il mercato la vedo con una maggiore consapevolezza di forza. La Juventus rientra a pieno diritto nella lotta scudetto. Credo che le squadre siano queste: Inter, Milan, Napoli e Juventus. Si deciderà tutto secondo me nel prossimo mese. Ora è il momento di tener botta. LInter non deve permettere a nessuno di superarla. Se li tiene dietro, a fine marzo ci sarà il rush finale. Noi a quella data dobbiamo arrivare da primi in classifica”.