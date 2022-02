A centrocampo ora c’è folla, ma si va verso lo status quo

In vista dell’ Inter, in difesa, l’unico dubbio potrebbe essere quello relativo all’ utilizzo di Koulibaly, ma sembra impossibile che Spalletti ci rinunci, per cui i veri dubbi, sono a centrocampo: contro l’Inter nessuna variazione rispetto al tema tattico del 4-2-3-1, nonostante l’abbondanza in mediana. L’impressione, ma siamo a più di 48 ore dall’inizio del match, è che Spalletti continuerà ad affidarsi alla coppia Lobotka-Fabian, con Demme e Anguissa a cui invece spetterà il compito di fronteggiare il Barcellona in Europa League. Chiaro che nella gerarchia degli obiettivi, nulla è più importante di questo scontro diretto con l’Inter ed è dunque la gara del Camp Nou dove verrà fatto un minimo di turnover. Per questo motivo anche là in avanti pare improbabile che ci siano delle metamorfosi rispetto a quello che è il quadrilatero offensivo di sempre. Con Osimhen prima punta mascherata in cerca di rivincita con Skriniar, l’involontario avversario contro cui si è rotto lo zigomo (peraltro tra i primi a telefonargli in ospedale). Mertens partirà dalla panchina, pronto a subentrare a seconda delle esigenza a Zielinski o al nigeriano.

Il Mattino