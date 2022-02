Uno dei temi principali della sfida scudetto di sabato sarà la difesa

Difesa di ferro, la cassaforte del Napoli, l’arma in più degli azzurri nella lotta scudetto: 16 gol subiti in 24 partite, il reparto difensivo più ermetico della serie A con 3 reti incassate in meno proprio dell’Inter, prossimo avversario al Maradona che ha però il migliore attacco (54).

Sarà proprio il confronto tra l’attacco dell’Inter e la difesa del Napoli, una delle chiavi del match. Spalletti ha costruito una linea difensiva a quattro affidabilissima con il contributo nella fase di recupero prezioso degli esterni di attacco che si aggiungono nel lavoro di contenimento a quello dei centrocampisti. E quella azzurra è la seconda migliore difesa dei cinque top campionato di Europa, finora ha fatto meglio solo il Manchester City di Guardiola in Premier League con 14 gol al passivo in 23 partite (una gara in meno rispetto al Napoli). Lo stesso numero di gol degli azzurri lo ha subito il Siviglia nella Liga (16), mentre peggio hanno fatto il Psg in Ligue one (19 reti subite, come il Nizza, in 23 partite) e il Bayern Monaco che in Bundesliga ha subito cinque reti in più (21) rispetto al Napoli. Insuperabile innanzitutto la difesa dell Ajax, solo 5 gol nel campionato olandese in 21 partite. fonte: Il Mattino