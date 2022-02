Ultime Napoli – Aggiornamenti sulle condizioni di Tuanzebe, Ounas e Lozano

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, c’è all’orizzonte il big-match di sabato pomeriggio contro la capolista Inter. Per mister Luciano Spalletti arrivano buone notizie da Adam Ounas. L’esterno franco-algerino, dopo aver superato la scorsa settimana i test post-Covid, ieri per la prima volta si è aggregato al gruppo, quindi pronto per dare il contributo. Invece per Tuanzebe ci sono dubbi sul suo impiego, visto che continua a svolgere il lavoro personalizzato in palestra, a causa della lombalgia. Infine Lozano. Il messicano è atteso in città per ulteriori aggiornamenti, dopo la lussazione alla spalla, come riporta il Corriere dello Sport. Lo staff medico azzurro capirà dopo gli accertamenti del caso, dare il responso per i tempi di recupero.

La Redazione