Tra i pali Ospina e Meret si alterneranno. Uno per l’Inter, l’altro per il Barcellona

Il Napoli dovrà affrontare tante gare difficili in questo mese, tra campionato ed Europa League, e i due portieri titolari si alterneranno.

“Ospina ha giocato titolare contro il Venezia di rientro dagli impegni con la Colombia e lo sarà anche contro l’Inter, Meret invece giocherà il match di Europa League contro il Barcellona.

Spalletti, quindi, ha confermato il trend tra i pali di questa stagione, interrotto contro il Bologna per l’infortunio subito da Ospina nel match di coppa Italia con la Fiorentina: poi il portiere colombiano tornò disponibile per il derby contro la Salernitana e andò in panchina partendo poi per gli impegni con la nazionale. Nel primo match contro il Perù perso 1-0 commise un errore evidente sul gol messo a segno contro la formazione andina e poi fu costretto a saltare il successivo match contro l’Argentina (finito con un’altra sconfitta per la Colombia che ora vede la partecipazione ai mondiali del Qatar ancora più a rischio). Al ritorno a Napoli giocò subito titolare a Venezia, una prestazione positiva con un intervento decisivo nel primo tempo”.

mattino.it