Sqaqiri segue la scia di Lorenzo e come Insigne vola in MLS

La scorsa estate sembrava dovesse approdare in casa Lazio, Xherdan Shaqiri. Poi, però, fu l’Olympique Lione ad avere la meglio. In Francia, però, la stella svizzera non ha collezionato molte presenze, di conseguenza la decisione di cambiare vita. Volerà anche lui, come Insigne, in MLS. I classe ’91, ha infatti superato le visite mediche coi Chicago Fire che per strapparlo all’Olympique Lione ha concordato il pagamento di 7.5 milioni di dollari.

da TMW