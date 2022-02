Spinesi: “Adesso il Napoli ha qualcosa in più rispetto all’Inter”

Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante di Inter e Bari, Gionatha Spinesi, ha parlato così del prossimo impegno del Napoli di Spalletti :

“La sfida con l’Inter è un crocevia molto importante per il Napoli. Dovesse perdere riprenderebbe un distacco importante, riuscisse a vincere sarebbe una grande cosa. Un mese fa avrei detto che l’Inter aveva qualcosa in più, mentre dico che oggi ce l’ha il Napoli. L’Inter deve giocare su più fronti in questo periodo e poi il Napoli ha il vantaggio di giocare in casa e di volare sulle ali dell’entusiasmo. Napoli candidato allo scudetto? Napoli, Inter, Milan e Atalanta hanno come rivale più grosso loro stesse. Soprattutto il Napoli, che se gioca con l’intensità come ha fatto in gran parte del campionato e ritrova l’entusiasmo ha le carte in regola. Ha nel mirino l’Inter e penso con i rientri di Osimhen e Koulibaly, se va come deve andare, ha una squadra per giocarsela alla pari con i nerazzurri. Ai tifosi del Napoli consiglio di fare il tifo per l’Inter in Champions League, che vada più avanti possibile”.

Fonte: RadioKissKissNapoli