Per Duvan Zapata la partita di domenica scorsa al Gewiss Stadium contro il Cagliari, potrebbe essere l’ultima in stagione. L’attaccante dell’Atalanta era uscito per infortunio, dopo lo stop che aveva subito a fine dicembre. Secondo i colleghi di Sky i tempi di recupero non sarebbero brevi, anzi potrebbe essere virtualmente chiusa, ma si attende solo l’ufficialità in merito.

La Redazione