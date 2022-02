SKY – Napoli-Lozano, stesso piano per la spalla come per Mertens

Al Training Center Konami di Castel Volturno, oggi è tornato Hirving Lozano, dopo la lussazione alla spalla subito in Nazionale. Nei prossimi giorni si sapranno i tempi di recupero, ma secondo i colleghi di Sky si potrebbe attuare una sorta di terapia conservativa. Se così fosse potrebbe tornare a disposizione di Spalletti tra un mese. In estate invece potrebbe operarsi alla spalla come fu fatto per Mertens.

La Redazione