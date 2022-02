Un regalo per tutti i tifosi. Victor Osimhen in gol nell’ultimo match degli azzurri contro il Venezia, regalerà la sua maglia numero 9 con tanto di autografo a un fortunato tifoso che parteciperà al nuovo giveaway, il concorso in compartecipazione tra Napoli e il portale 433. L’attaccante nigeriano ha messo in palio la versione flame indossata proprio a Venezia: «Seguite le istruzioni e buona fortuna».

