Napoli, meno 228 milioni per il mercato: ma gli azzurri sono fuori dal «podio». Il primato alla Juve

Dieci anni e venti sessioni di mercato, con un totale di 228 persi nel conto totale tra investimenti e guadagni. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis resta altissimo (ma non sul podio) nella classifica dei club italiani che hanno speso/incassato di più sul mercato dal 2012 a oggi: secondo l’ultimo studio del Cies – Centro Internazionale di Studi sullo Sport – solo Juventus, Milan e Inter hanno un passivo peggiore dei 228 milioni che il club azzurro non è riuscito a recuperare.

Le cifre investite sul mercato sono sempre importanti, ma nelle ultime estati il Napoli ci aveva provato ad alzare l’asticella: nel 2019 era arrivato Hirving Lozano per un’operazione record da 42 milioni circa, record frantumato nel giro di pochissimo, visto che un anno più tardi era stato acquistato poi in azzurro anche Victor Osimhen per un affare da 70 milioni (50 se si considerano i 20 recuperati dalle cessioni al Lille). Cifre importanti che hanno pesato sull’economia totale di quanto investito. L’ultima cessione consistente è stata quella dell’estate 2016: i 90 e oltre milioni arrivati dalla Juventus per il passaggio di Higuain dall’azzurro al bianconero.

Quante vittorie hanno portato i soldi spesi? Sono tre i trofei vinti dal club di De Laurentiis nell’ultima decade: il primo, la Coppa Italia 2013/14 vinta contro la Fiorentina, che fa il paio con quella vinta nel 2019/20 durante la gestione Gattuso. Poi la Supercoppa Italiana di Doha nel 2014 ai danni della Juventus. Il covid e le mancate partecipazioni Champions dell’ultimo biennio hanno complicato i conti azzurri: da qui anche la scelta del club di tagliare il monte ingaggi, arrivato a sforare quota 100 milioni (lordi) nelle ultime stagioni.

Il passivo peggiore resta quello della Juventus: -561 milioni di euro per i bianconeri che hanno registrato nell’ultimo gennaio di mercato anche l’arrivo di Vlahovic e Zakaria per quasi 100 milioni investiti a metà anno. Pesano i 117 milioni di euro spesi per Cristiano Ronaldo nel 2018/19. -432 milioni per il Milan, la cui operazione più costosa restano i 42 milioni spesi per Bonucci cinque stagioni fa e per cui pesano anche le cessioni a zero, come quella di Donnarumma al Psg. Chiude il podio a -385 milioni l’Inter, che nel 2019 aveva speso 74 milioni per Lukaku.

