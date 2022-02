M. Milanese, ex Napoli: “La vittoria darebbe fiducia per il proseguo”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Napoli, Mauro Milanese:

Sulla partita tra Napoli ed Inter

“I nerazzurri hanno due risultati su tre, con una partita in meno e stando avanti anche il pareggio potrebbe accontentarli. Potrebbero giocare di ripartenza, lasciando il Napoli in attacco, perché hanno gente di gamba che può fare male. Per il Napoli è importante, giocano in casa e può fare una vittoria che anche se non è quella finale, darebbe fiducia per il proseguo del campionato”.

Sulla possibilità di salvarsi della Salernitana

“Ha nove punti dalla quartultima, è una cosa difficile da fare. Secondo me sarà difficile, ci si può aspettare che una piazza che sale dopo tanto tempo possa riscendere. Mi aspettavo lottasse di più, ma le vicende societarie ed i cambi di società non hanno influito positivamente sulla Salernitana“.