La difesa migliore, l’attacco più prolifico: è sempre Napoli/Inter

Rrahmani e Juan Jesus, centrali di difesa, hanno fatto molto bene nel momento in cui il Napoli ha dovuto far a meno del suo comandante, Koulibaly. E’ l’intero reparto, nel suo insieme, ad essere diventato una garanzia. Lo score più negativo della stagione è proprio quello registrato nel match d’andata al Meazza contro l’Inter (3 gol al passivo) e in quello con l’Atalanta al Maradona, quest’ultima partita però giocata in piena emergenza dagli azzurri con tantissime assenze. Un punto di forza nella lotta scudetto tenendo presente che in serie A vince quasi sempre la squadra che subisce meno reti (è accaduto 9 volte su 10 negli ultimi dieci campionati con l’unica eccezione del 2019-2020 con la Juve che vinse il tricolore ma la retroguardia meno battuta fu quella dell’Inter). Ora per la difesa del Napoli un altro banco di prova importante contro l’Inter, l’esame più difficile contro la squadra che ha segnato più di tutte.

