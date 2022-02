Koulibaly-Anguissa, finalmente c’è abbondanza per Spalletti

Sabato sera c’è la sfida contro l’Inter, il big-match che la città attende dal post partita di Venezia, questo lo si nota anche dalla corsa al botteghino. Per Luciano Spalletti le buone notizie iniziano ad arrivare dal campo e non solo. Stanno per tornare Koulibaly e Anguissa dall’impegno della Coppa d’Africa. Il difensore senegalese ha vinto la manifestazione, segnando tra l’altro il primo rigore della serie finale. Il centrocampista del Camerun ha conquistato il terzo posto e sarebbe già tornato in città. Per il tecnico di Certaldo, finalmente, c’è abbondanza in ogni reparto, come riporta il CdS. Ovviamente su valuteranno le condizioni dei due leader di difesa e centrocampo e poi decidere se mandarli in campo contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

La Redazione