Inzaghi non può essere esonerato: Pippo ritorna al suo posto

La decisione di Cellino di esonerare Inzaghi, terzo in classifica a solamente due punti dal primo posto e richiamare Diego Lopez che è ancora sotto contratto, era apparsa ai più sorprendente. Il motivo resta oscuro, ma grazie ad una clausola prevista dal contratto del tecnico, i suoi legali ne hanno chiesto (ed ottenuto) il reintegro immediato. La clausola in questione impedisce l’esonero nel caso in cui ci si trovi in zona playoff, ovvero tra le prime 8 in classifica. La società, quindi, ha dovuto fare marcia indietro e Pippo Inzaghi tornerà ad allenare il Brescia. Ha già diretto l’allenamento in mattinata.

Poi qualcuno si chiede il perchè delle tante pagine previste dai contratti del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis!