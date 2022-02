Infortunio Zapata, l’Atalanta pensa allo svincolato Diego Costa

Probabilmente, gioco forza, l’Atalanta dovrà ritornare sul mercato ed attingere dal catino degli svincolati. Il problema muscolare all’adduttore della gamba sinistra ha messo ko Zapata. Il giocatore è volato in Finlandia per farsi visitare da uno dei luminari in materia di tendini e muscoli, nella speranza di evitare l’intervento chirurgico. La sensazione è che la Dea voglia aspettare il responso sulle condizioni del suo giocatore, per poi eventualmente muoversi. Si era parlato di Pellè, oggi, all’Atalanta è stato accostato il nome di Diego Costa. Il 33enne brasiliano naturalizzato spagnolo potrebbe essere utilizzato solo in campionato, visto che la lista Champions è già stata consegnata. Lo si legge sulle pagine di Tuttosport.