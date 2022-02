Dopo aver conquistato il terzo posto con il Camerun in Coppa d’Africa, il centrocampista Andrè Frank Zambo Anguissa, è in viaggio per tornare a Napoli. Luciano Spalletti, secondo ilmattino.it, lo attenderà per fargli svolgere le sedute di allenamento, per poi decidere se schierarlo o meno dal primo minuto contro l’Inter nel big-match di sabato al “Maradona”.

