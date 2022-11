ESCLUSIVA – R. Baldi (port. Nap. femm.): “A Firenze abbiamo dato un segnale molto forte. Il Verona? Ogni gara vale la salvezza”

Il campionato di serie A femminile è entrato nel vivo, non solo per i primi posti, ma anche per la salvezza. Il Napoli ha vinto domenica a Firenze e dopo la sosta ci sarà il match interno contro l’Hellas Verona. IInapolionline.com ha intervistato l’estremo difensore della compagine azzurra Rachele Baldi.

Dopo il successo contro la Fiorentina di domenica, che messaggio avete mandato alle vostre dirette concorrenti? “A Firenze la squadra ha fatto capire che c’è, lo sta dimostrando e soprattutto non vogliamo accettare l’attuale classifica, oltre che la retrocessione. Noi faremo di tutto per conquistare quanti più punti possibili e ottenere la salvezza, ribaltando l’attuale classifica”.

Nel tuo ruolo di portiere, chi sono da sempre i tuoi modelli nel maschile e nel femminile? “Ho iniziato a giocare nel ruolo di portiere, perché il mio idolo sin da piccola era Francesco Toldo, visto che sono tifosa dell’Inter. Lui è stato il mio idolo da sempre e lo ammiro davvero tanto. Nel femminile? Mi sono ispirata ad Hopo Solo estremo difensore degli Stati Uniti e a seguire Ashley Harris”.

Siamo nell’anno che il calcio femminile passerà al professionismo. Cosa ne pensi in merito? “Sarà sicuramente un passaggio molto importante per l’intero movimento. Ovviamente mi auguro che si possano fare altri progressi per il calcio femminile in Italia e soprattutto ad altri miglioramenti”.

Dopo la sosta per le gare di Coppa Italia, affronterete in casa l’Hellas Verona. Come vi preparerete ad un altro scontro diretto per la zona salvezza? “Devo essere sincera, da qui a fine campionato, ogni partita sarà uno scontro salvezza. Sappiamo che ogni punto ottenuto sarà importante per raggiungere il traguardo della permanenza in serie A. Noi affronteremo la sfida contro le scaligere, come nelle partite precedenti, cercando di fare più punti possibili e ottenere il massimo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

