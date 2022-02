Sabato pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà il tanto atteso big-match per il vertice tra il Napoli e l’Inter. All’andata vinsero per 3-2 i nerazzurri, per i padroni di casa occasione di pronto riscatto. Non mancheranno le telecamere di Dazn che hanno designato la coppia di telecronisti.

DAZN! Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini

Fonte: dazn.com