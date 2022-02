Coppola, giornalista: “Il Napoli non è di molto inferiore all’Inter”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianfranco Coppola, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli-Inter forse non è decisiva perché sono 3 punti come altri ma vuol dire qualcosa di molto sulle aspirazioni delle due squadre. Gara che può decidere almeno il 60% della lotta finale. Come qualità il Napoli non è di molto inferiore all’Inter, magari cede qualcosina in porta ma le qualità sono più o meno pari. Il Napoli ha un gap rispetto alla capacità di gestire con esperienza il peso del primato. In questo senso il campionato potrebbe far pagare questo pedaggio, credo che per il Napoli sia una stagione da o la va o la spacca. Koulibaly sarà gasato per il successo in Senegal, bisogna dare fiducia a chi ha una condizione morale stratosferica. Pubblico? Noi ci siamo battuti per il ritorno in presenza ma tutto dipende dal CTS. Gravina ha parlato di 100% di capienza, la Vezzali ha un po’ frenato”.