COPPA ITALIA – Milan-Lazio 4-0, i rossoneri conquistano la semifinale. Il tabellino

E’ terminata 4-0 la partita per i quarti di finale di Coppa Italia fra Milan-Lazio. “La squadra di Pioli si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dove affronterà ancora l’Inter per altre due sfide di un duello, in questa stagione, infinito. Il Milan gioca una grande gara e chiude il match già nel primo tempo. Un Leao in formato super porta in vantaggio i rossoneri. Il portoghese serve a Giroud la palla del raddoppio. L’attaccante segna anche il 3-0 prima della chiusura della prima frazione. Nella ripresa arrotonda Kessié”.

Milan-Lazio, il tabellino

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria (32′ st Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali (1′ st Bennacer) Kessie; Messias (16′ st Saelemaekers), Díaz, Leao (32′ st Maldini); Giroud (16′ st Rebic). A disp.: Mirante, Tatarusanu; Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Krunic. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Hysaj (16′ st Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (6′ st Leiva), Basic (6′ st Luis Alberto); F. Anderson (6′ st Pedro), Immobile (23′ st Moro), Zaccagni. A disp.: Adamonis, Strakosha; Floriani, Kamenovic, Radu; A. Anderson; Cabral, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: 24′ pt Leao (M), 41′ pt Giroud (M), 46′ pt Giroud (M), 34′ st Kessie (M)

NOTE: Ammoniti: Tonali (M); Luiz Felipe (L). Recupero: 1′ pt,0′ st.