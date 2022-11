CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli del futuro protagonista nel test amichevole a Taranto”

Nel corso del programma di Canale 8 “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Questa mattina a Taranto, dove attualmente il d.s. della compagine di serie C è l’ex Napoli Francesco Montervino, si è giocato il test amichevole tra l’Italia e la Turchia categoria Under 19. Il gol vittoria degli azzurrini nasce dal fallo su Giuseppe D’Ambrosio. Entrano nella ripresa anche Antonio Vergara e Giuseppe D’Agostino, dove si mettono in mostra contro la compagine avversaria. Purtroppo non è andata bene in campionato a Verona, sconfitta al minuto 98 contro gli scaligeri. Ancora in gol Ambrosino. Da segnalare anche il portiere classe 2002 Idasiak, spesso convocato anche in prima squadra da Spalletti. Chi potrebbe avere un minutaggio dei ragazzi Primavera? Mi dovessi sbilanciare, direi Vergara”.

