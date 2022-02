Botteghino: sold out contro  l’Inter, si vola  anche col Barça

Stavolta, non è colpa di nessuno, e pazienza se si dirà che ci sarà il tutto esaurito anche se in realtà poi il «Maradona» sarà pieno per metà. Biglietti finiti, sin da martedì, perché ci sono serate a cui non è possibile mancare: Napoli ha avvertito l’effetto-Venezia, ha capito che sabato sera contro l’Inter è un appuntamento di gala come non capitava da anni, e si è messa in fila seriamente, anche se virtualmente, creando una coda che è divenuto un ingorgo. «Siamo arrivati anche a quindicimila richieste contemporaneamente». C’è voluto pochissimo per occupare le seggiole disponibili – venticinquemila, complessivamente, millecinquecento delle quali saranno riservate ai tifosi dell’Inter, che avranno ovviamente un settore tutto per loro – e per stabilire il record stagionale: facile, ovviamente, visto l’andamento e le restrizioni degli ultimi periodi. Ma una scossa l’ha subita anche la prevendita per Napoli-Barcellona, che va in cartellone per il 24 febbraio: non c’è più posto nella Posillipo e all’anello superiore della Curva B; non ce ne sono poi tantissimi sia nella Nisida che nella Curva A. Il fatto sta diventando serissimo.

Fonte: A. Giordano (Cds)