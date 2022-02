Aggiornamenti sulle condizioni di Lozano. Oggi saranno chiari i tempi di recupero

Hirving Lozano, infortunatosi nell’ultima partita giocata con la sua nazionale, potrebbe ritornare in campo prima del previsto, come aggiorna oggi Tuttosport. “Si attende anche il ritorno di Hirving Lozano che dopo la lussazione alla spalla destra rimediata con la Nazionale qualche giorno fa, è atteso oggi per iniziare gli accertamenti alla spalla destra, quella appunto condizionata dall’infortunio. Dopo gli esami sostenuti a Città del Messico, i cui risultati sono stati condivisi con lo staff medico del Napoli, ora dovrà essere deciso il da farsi: se l’infortunio sarà meno serio del temuto, tra venti giorni sarà in campo, ma in caso di intervento chirurgico, l’attaccante messicano rischia di restare fermo per più di due mesi”.

