A. Altobelli, ex Inter: “Vlahovic ed Osimhen sono due attaccanti forti, ma…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli:

Sull’acquisto della Juventus di Dusan Vlahovic

“In questo mercato di gennaio la Juventus ha fatto la più grande operazione che potesse fare. Prendendo Vlahovic a 60 milioni e vendendo Bentancur e Kulusevski a 60 ha dato due giocatori che non giocavano e ha preso uno degli attaccanti più forti d’Europa senza spendere soldi: una grande operazione sia dal punto economico che sportivo. Lui ha segnato subito nella prima partita, quindi in questo momento bisogna aspettarsi di tutto dalla Juve perché è una squadra che con il passare delle partite la troveremo sempre più in alto. Già ora è quarta, ma per lo Scudetto ha tre squadre davanti come Milan, Napoli ed Inter che non sono l’Atalanta. Non lo vincerà, ma è una squadra molto pericolosa per tutti.”

Vlahovic oppure Osimhen

“Sono due attaccanti forti, secondo me Osimhen potrebbe fare molto di più. Vlahovic ha segnato 18 gol, Osimhen 6, ma secondo me con più impegno del nigeriano può migliorare molto di più, perché ha dimostrato di avere grandi qualità”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio