A. Altobelli, ex Inter: “Vediamo chi sono i controllori messi dalla Lega, non fanno niente”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli:

Sulla decisione del Giudice sportivo sul presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez

“Non abbiamo visto se ci sia stato veramente lo sputo, ma per delle parole all’arbitro ci sono state due giornate. Chi sbaglia deve pagare, le cavolate si pagano, ma devono essere sicuri ed evidentemente non lo sono stati. Gli hanno dato una multa, ma nel caso in cui lo avessero scoperto dello sputo, sarebbe giusto che venisse punito. Uno dei rappresentati della Lega ha ricostruito quanto accaduto e sinceramente non ha detto dello sputo: loro si guardano la partita, hanno i rimborsi, ma dovremmo guardare chi li mette lì. Andiamo a vedere chi sono quelli che vengono messi lì dalla Lega, non fanno assolutamente niente”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio