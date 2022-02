SETTORE GIOVANILE – Tre calciatori del Napoli Primavera nella rappresentativa dell’Italia Under 19

Domani alle ore 11,30, a Taranto, si giocherà il test amichevole tra l’Italia Under 19 e la Turchia. Nella rappresentativa azzurra ci sono ben tre calciatori del Napoli Primavera, come riporta ilmattino.it, prima volta in assoluto, nella lista dei convocati. Si tratta di Giuseppe D’Agostino, Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara.

L’ingresso nello stadio Jacovone di Taranto è gratuito, ma per le limitazioni imposte dalla pandemia, la capienza dello stadio è stata ridotta al 50% delle presenze. Gli spettatori potranno occupare, disposti a scacchiera, solo la tribuna centrale. È necessario, quindi, accreditarsi preventivamente attraverso il sito di Vivaticket. L’ingresso sarà consentito solo alle persone munite di green pass, con l’obbligatorietà della mascherina nel corso della partita.

È un importante test per i ragazzi di Nunziata, che tra il 23 ed il 29 marzo, in Finlandia, saranno impegnati nella fase élite, inseriti nel gruppo 5 di qualificazione all’Europeo di categoria composto, oltre che dall’Italia, dal Belgio, dalla Germania e dalla Finlandia. Solo la prima classificata avrà l’accesso alle fasi finali che si giocheranno in Slovacchia a partire dalla seconda metà di giugno

La Redazione