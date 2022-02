Santacroce, ex Napoli: “Inter? Gli inserimenti delle mezzali danno fastidio”

Su Radio Kiss Napoli, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma, ecco le sue parole: “Io non toccherei mai una difesa che, fino ad adesso, ha dimostrato grandi qualità. Deve rimanere così com’è con, sicuramente, un Koulibaly in più. Lui deve giocare perché, anche solo con la presenza, è una garanzia e una sicurezza per tutti. Per Anguissa è diverso perché si andrebbe a toccare un centrocampo che sta facendo cose ottime. Togliere anche solo uno degli attuali interpreti risulterebbe molto difficile. Inserimenti dei quinti per la difesa a 4? Il problema non è tanto il quinto quanto le mezzali. Il quinto è accoppiato con il terzino di riferimento mentre gli inserimenti delle mezzali danno molto fastidio. Credo che Spalletti non toccherà nulla. Certamente, ci saranno degli adattamenti tattici perché la difesa a quattro, attualmente, non è più statica e, durante la partita, può diventare a tre. In questo, abbiamo un allenatore veramente forte e, sul piano tattico, non vedo problemi. Al di là di tutto, sarà una bellissima partita. E’ una partita che già si carica da sola. Anguissa è presente in un centrocampo ideale ma dipende tutto da come torna dalla Coppa d’Africa”.