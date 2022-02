S. Mazzola, ex Inter: “Toglierei un paio di giocatori”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Mazzola, ex bandiera e dirigente dell’Inter:

Handanovic in calo, è sul ‘viale del tramonto’?

“No, secondo me no. I portieri sono tutti diversi rispetto ad attaccanti e difensori. Per me può dire ancora la sua”.

Sul derby perso dall’Inter

“Ma sì, gli abbiamo lasciato vincere una partita. Li avevamo ‘ammazzati’ e allora questa volta gli abbiamo lasciato qualcosa (ride, ndr)”.

Arriva Napoli-Inter. Toglierebbe un giocatore al Napoli?

“Un paio sì ma non li dico, se no prendono le contromisure gli altri (ride, ndr)”.

Su Lautaro nel post derby

“Non ha fatto nulla. Sputo? Non è da lui, magari ha reagito male qualcosa e ha fatto una str….ata. Lautaro in panchina? No dai, è uno degli insostituibili”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 station Radio