S. Mazzola, ex Inter: “Si è rimesso in gioco facendo bene, non è facile”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Mazzola, ex bandiera e dirigente dell’Inter:

Inter resta la favorita?

“Non si dice mai. E’ una delle favorite e lotterà fino in fondo (ride, ndr)”.

Vidal-Calhanoglu cambio errato nel derby. Magari poteva giocare Mazzola…

“L’ho pensato anch’io in quel momento. In partita pensi a tante cose, ma è un cambio che non avrei fatto sicuramente”.

Anche gli altri cambi hanno inciso negativamente

“Chissà cos’è girato in quel momento nella testa di Inzaghi, ma bisogna capire le cose. Si impara e non si sbaglia più, è andata così”.

Sulla Juventus in risalita e Allegri

“Non conosco (ride, ndr), neanche il loro allenatore”.

Su Spalletti, rilanciatosi dopo l’esonero all’Inter

“Spalletti si è guardato dentro e si è rimesso in gioco facendo bene, è una delle cose più difficili”

Mourinho fa fatica a Roma

“Anche a me non convince quest’anno, pur piacendomi tantissimo come allenatore. Non so se non è riuscito a trovare il bandolo o ha altri problemi, ma lì non sta riuscendo ad incidere. E’ strano”.

Molti attacchi a ‘palazzo’ e arbitri

“Sì, non piace a nessuno questo comportamento. Me lo fanno notare in tanti”.

Fonte: 1 Station Radio