Fine settimana molto positive per le squadre campane per il campionato Primavera femminile. Il Napoli vince sul campo del Ravenna per 0-2, una rete a testa per le azzurre di Illano Viscano e De Lucia. Il Pomigliano invece batte fuori casa il Cesena: doppietta di Longobardi e una rete a testa di Colonnese e Napolitano Dalila.

La Redazione