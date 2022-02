Per il centrocampo Anguissa chiede spazio a Lobotka

Koulibaly vince la Coppa d’Africa a casa di Frank, che alla fine conquista il terzo posto, ovvero la medaglia di bronzo, anche se il rammarico c’è per la mancata finalissima. Anguissa ha confermato di essere un centrocampista davvero completo, non solo forte fisicamente, ma anche bravo tecnicamente. Ora per Luciano Spalletti, ci sarà un piacevole dilemma, Lobotka, oppure il buon Zambo? Il mediano slovacco ad oggi è tecnicamente l’elemento cardine della linea mediana, recupera palloni e una garanzia in mezzo al campo. Si cercherà, appena Anguissa rientrerà dal Camerun, una soluzione per accontentare tutti, oppure si passerà alle classiche rotazioni, basandosi anche sull’avversario. Un fatto è certo sarà un dilemma, come riporta il CdS, però al tempo stesso sono quelli piacevoli per qualsiasi allenatore.

La Redazione