Osimhen sullo scudetto: “Se succedesse una certa cosa mi inventerei un nuovo ballo in campo”

Quando sei ad un solo punto dalla capolista, i sogni sembrano un pò più concreti, anche per Victor Osimhen, che in un’intervista a Repubblica, tra le altre cose, parla anche dello scudetto. “Io non sono uno che sa cantare bene, ma se succedesse una certa cosa mi inventerei un nuovo ballo in campo. Farei una Victor victory dance. Mi piacerebbe vincere insieme a Napoli e al Napoli. Per lo scudetto devo essere un giocatore molto più individuale. Allora sì che mi darebbe molta soddisfazione. Penso che per la città sarebbe un avvenimento strepitoso”.