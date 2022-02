Osimhen: “Mi criticano perché sono permaloso, ma io sono felice solo se do il mio meglio”

Victor Osimhen è tornato, e con lui la voglia di fare gol e vincere. Domenica contro il Venezia è stato fondamentale il suo gol, il primo dei due della vittoria. L’attaccante azzurro ha parlato in un’intervista a Repubblica anche del perchè di certi suoi atteggiamenti, per lo più dovuti all’età. “Mi criticano perché sono permaloso, perché non lascio correre, né un’occasione né un commento, ma io sono felice solo se do il mio meglio, il calcio è il 97% della mia vita, e se qualche volta sui social eccedo, lo faccio solo perché cerco leggerezza. Sono un ragazzo di 23 anni, avrò pur diritto a non essere profondo”.

Fonte IlNapolista