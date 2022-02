Osimhen: “Il difensore più ostico? Romero e..Koulibaly che in allenamento non mi fa mai segnare”

Victor Osimhen si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica, dove, tra le altre cose, ha parlato dei suoi compagni e non. “L’attaccante preferito italiano? Immobile lo ammiro, è straordinario. E’ sempre lì al momento giusto. Fa sembrare tutto facile, soprattutto i gol. E’ un vero pirata. Il difensore più ostico che ho affrontato è stato Romero del Tottenham. E’ stato più veloce di me, anche molto abile ad anticiparmi. Poi un altro è Koulibaly che in allenamento non mi fa mai segnare. Ho tifato Senegal in Coppa d’Africa quando è stata eliminata la mia Nigeria“.