Napoli-Koulibaly, rinnovo con fascia per Capitan Futuro

Domenica sera per Koulibaly è stata da sogno, rigore senato con personalità, ma soprattutto Coppa d’Africa conquistata, per la prima volta per il suo Senegal. Una notte con il trofeo sotto le coperte, ora però in testa c’è il Napoli. Il club azzurro è certamente desideroso di riabbracciarlo, compreso Spalletti che da sempre lo considera il “Comandante”. Insigne gli ha mandato un messaggio: “Grande fratello”, e la città lo attende, perchè alle porte c’è l’Inter. Per quanto concerne il rinnovo, il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ci sono tutti i presupposti per prolungare il connubio. Ovviamente la politica di De Laurentiis dell’abbassare il tetto ingaggi, riguarderà anche K2, però c’è un cauto ottimismo. Obiettivo anche di dargli la fascia di capitano, perciò c’è sempre più l’intenzione di nominarlo Capitan Futuro.

