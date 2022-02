Napoli-Inter, il “Maradona” sarà sold-out per il match da vertice

Nelle ultime sfide casalinghe, il “Maradona” aveva 4 mila tifosi contro la Fiorentina, ottavi di Coppa Italia, mentre contro la Salernitana, appena 3 mila, quindi si temeva un allontanamento dal Napoli. Lo scorso fine settimana però la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan e il successo a Venezia degli azzurri, hanno riportato l’entusiasmo in città. Ieri ad un certo punto il sito di TicketOne è andato in tilt, per le troppe richieste del popolo partenopeo per la sfida al vertice contro i nerazzurri. Ieri sera gli ultimi settori Distinti inferiori e Curva A sono andati a ruba, perciò ci sarà il sold-out. Al momento la capienza è ridotta al 50%, perciò potranno avere 27 mila spettatori, ma per una sfida davvero importante, avere una cornice piena di azzurro, sarà un fattore in più per giocarsela al meglio da parte del Napoli di Spalletti.

La Redazione