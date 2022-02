Lozano è atteso in serata: la spalla è motivo di preoccupazione

I tempi del suo rientro, dopo gli impegni con la Nazionale, si sono inevitabilmente allungati. L’infortunio alla spalla ha fermato Hirving Lozano e, il messicano, vittima della maledizione da “rientro a casa”, dovrebbe giungere a Napoli questa sera. Così si legge su Il Mattino che evidenzia nel titolo “Torna Lozano, subito controlli medici: la spalla preoccupa” il punto interrogativo sulle condizioni fisiche del Chucky. Il consulto fatto a distanza al momento avrebbe escluso l’intervento chirurgico, ma ovviamente sarà necessaria una visita ‘ravvicinata’ per stabilire l’entità dell’infortunio e per escludere con certezza l’operazione. In ogni caso il giocatore dovrà restare a riposo per 10 giorni, come da indicazioni dei medici della nazionale.