Koulibaly dal presidente del Senegal: “La dedichiamo a chi non ha vinto”

«Siamo campioni d’Africa». Comincia così il lungo discorso di capitan Kalidou Koulibaly nella premiazione ufficiale del Senegal dopo la vittoria della Coppa d’Africa. «Ringrazio Allah, che ci ha guidato in questa vittoria. Una vittoria che il nostro popolo aspettava da tanto tempo. Il nostro Paese ha sempre creduto in noi, ci ha accompagnato giorno per giorno anche in questa avventura con l’obiettivo di portare a casa quella coppa. Ecco, ci siamo riusciti» ha detto il difensore azzurro.

Che in presenza degli alti funzionari e del Presidente della Repubblica senegalese ha voluto ringraziare tutti. «Grazie al nostro allenatore Cissé: per noi sei stato il capitan del coraggio, ora ci hai guidato alla vittoria con la fiducia tua e del tuo staff. Grazie ai nostri tifosi: ci avete mostrato la strada per la vittoria. Siete parte di questa Coppa. La vittoria non è solo nostra, ma anche di chi prima di noi ha vestito la maglia della Nazionale onorandola pur senza arrivare a questa vittoria. Grazie anche alle nostre famiglie, che ci hanno trasmesso i valori del Senegal prima di andare in campo. La festa di ieri ha superato ogni nostra aspettativa, abbiamo ancora i brividi. Siamo fieri di aver rappresentato il Senegal» le parole di Koulibaly.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Mattino.it