Juventus, si ferma Chiellini: lesione di basso grado al polpaccio

Giorgio Chiellini si è sottoposto in mattinata a tutti gli accertamenti dopo aver lasciato il campo nella sfida contro il Verona per un problema al polpaccio. Non arrivano buone notizie per Allegri. Si tratta di lesione di basso grado, come si evince dal comunicato del club: “Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra”.

Chiellini dovrebbe saltare il derby con il Torino (in programma il 18 febbraio) e la gara di Champions League contro il Villarreal del prossimo 22 febbraio.

Fonte: gianlucadimarzio.com