Dopo 7 anni meravigliosi a Napoli, a Firenze, con la maglia viola, non è mai riuscito ad incidere come ci si aspetta da un giocatore della sua classe. Adesso, il futuro di Jose Maria Callejon potrebbe essere lontano dalla Fiorentina e dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset sull’esterno ex Napoli ci sono infatti alcuni club spagnoli, oltre al Fenerbahce in Turchia. Il contratto dello spagnolo con i viola scadrà al termine di questa stagione.