Jacobelli: “In questo momento il Napoli è favorito sull’Inter”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del big match di sabato tra Napoli e Inter: “Non è una partita determinante visto che siamo ancora alla 25a giornata e l’Inter, sebbene la trasferta di Bologna non sia affatto scontata, ha una partita da recuperare. Certamente, è molto importante perché capita in un momento in cui, da un lato, c’è un Napoli che sta benissimo e, dall’altro, c’è un’Inter reduce da una bruciante sconfitta nel derby. Sarà interessante verificare stasera la reazione dei Campioni d’Italia nella partita di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho. Credo che il Napoli, in questo momento, sulla carta, con il recupero di Koulibaly e Anguissa, parte favorito“.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: KissKissNapoli