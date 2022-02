“Insigne? Penso che abbia fatto bene, avrà ragionato e scelto il meglio”. Osimhen parla del capitano

Victor Osimhen, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, parla, tra le altre cose della scelta di Lorenzo Insigne di trasferirsi al Toronto. “Cosa penso della scelta di Lorenzo Insigne? Penso che abbia fatto bene. E’ un uomo con una famiglia, avrò fatto le sue valutazioni, avrà ragionato e poi scelto quello che è meglio per lui. Io sono in una situazione diversa, ma non sono uno di quelli che dicono ‘io non farei mai come lui’”.