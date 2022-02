Il Napoli vuole blindare il “tesoro” Osimhen dai predoni inglesi

A Venezia, Osimhen ha riconquistato il Napoli, non solo il posto da titolare, dopo il lungo stop, ma è tornato al gol con un imperioso stacco di testa. Una rete che ha sbloccato una gara che si stava facendo complicata per la strenua difesa dei lagunari. Prima della fine del mercato c’era stata un’offerta del Newcastle davvero allettante, ma il club azzurro l’ha respinta con forza, come per Fabian Ruiz. Uno dei collaboratori dell’entourage del nigeriano Oma Akatugba, attraverso Calcionapoli24, ha parlato del futuro del bomber dei partenopei, dove il suo contratto scadrà nel 2025. “Il Napoli vuole convincerlo a restare, sta preparando l’offerta, visto gli interessi della Premier League”. Del resto meglio essere certi di blindare il tesoro di Victor dai predoni britannici.

La Redazione