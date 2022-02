Grande lavoro mentale di Spalletti, nessuno pensa più agli assenti

Napoli, pian piano stanno rientrando tutti, da infortuni, Covid e Coppa d’Africa, ed il lavoro mentale fatto da Spalletti in questi mesi è stato fondamentale, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Ecco, il lavoro mentale del tecnico, fondamentale: nessuno pensa più agli assenti e la squadra ha imparato a dare sempre il meglio, in ogni situazione. Ecco perché – passato il peggio – e con la possibilità di scegliere i migliori da mandare in campo, questo Napoli può dire la sua per lo scudetto”.

Fonte IlNapolista